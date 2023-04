Salvini: "Contrario all'uso degli autovelox per fare cassa, nuove regole in arrivo"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Condivido la necessita della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade. Bisogna trovare il modo di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti senza realizzare una una reale sicurezza stradale". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini rispondendo al Question Time rassicurando sull'iter per l'approvazione di norme attuative. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev