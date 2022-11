Reddito cittadinanza, Meloni: "Obbligo di residenza in Italia percettori"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2022 "Per la percezione del reddito c'è l'obbligo di presenza sul territorio nazionale perchè in tanti casi le persone lo percepiscono ma non sono in Italia". Lo afferma la premier Meloni. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev