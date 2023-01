Protesta ambasciata Iran, Calenda: “Si sta compiendo il massacro di una generazione”

(Agenzia Vista) Roma 08 Gennaio 2023 “In Iran che è un paese che conosco bene si sta compiendo il massacro di una generazione” Così Carlo Calenda leader di Azione di fronte all’ambasciata iraniana a via Nomentana a Roma dove si è svolto un sit in di protesta contro la violenza del regime iraniano e dove sono state consegnate le 300mila firme raccolte dal quotidiano torinese La Stampa in sostegno alla popolazione dell’Iran. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev