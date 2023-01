Nordio: “Non toccheremo intercettazioni su mafia e terrorismo o loro reati satelliti”

(Agenzia Vista) Roma 19 gennaio 2023 “Non voglio entrare in polemica, ma voglio chiarire ancora una volta un paio di questioni sulle intercettazioni. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non si è mai inteso toccare minimamente le intercettazioni sul terrorismo e sulla mafia, nonché i reati satelliti di questi due fenomeni perniciosi”. Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso dell’informativa sull’amministrazione della giustizia. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev