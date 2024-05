Di Battista: Meloni circondata da incapaci, a Conte serve più garra, slogan Schlein è 'No a Meloni'

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 Intervenuto sui temi d’attualità politica, Alessandro Di Battista ha parlato delle prossime elezioni Europee, commentando le politiche di Meloni e Schlein: “La Meloni si sta comportando in maniera ignobile, è una vigliacca politicamente parlando: tace di fronte al massacro dei bambini palestinesi commesso dai suoi amici terroristi israeliani. Oggi i peggiori terroristi al mondo sono israeliani. Dall’altra parte vedo la Schlein che ogni volta va in TV e dice ‘Dietro Giorgia è niente’, questo è il suo slogan: ma per quale motivo una persona dovrebbe votare Partito Democratico oggi? Una persona che ha delle problematiche economiche, sociali e che vede la situazione catastrofica del sistema sanitario perché dovrebbe votare Partito Democratico?”. Di Battista, poi, ha spiegato che andrà “a votare, senz’altro”, e discusso del M5S: “Il Movimento 5 Stelle? Non lo so: questa vicinanza, poi lontananza, poi vicinanza, poi lontananza col Partito Democratico non gli ha certo fatto bene, cosa che gli dissi anni fa. Su alcune tematiche stanno dicendo cose giuste, ma in generale servirebbe un po’ più di ‘garra’, come si dice”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev