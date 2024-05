Di Foggia (Ad Terna): "Il nuovo portale Te.R.R.A. favorirà la programmazione energetica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 "Oggi siamo qui per inaugurare il portale digitale Te.R.R.A., il cui scopo è favorire un'ottimizzazione della programmazione e localizzazione di tutte le infrastrutture del sistema energetico. Lo facciamo mettendo a disposizione di tutti gli stakeholder coinvolti le informazioni di cui siamo in possesso, come Terna, che possono servire a fare previsioni per un futuro a lungo, medio o breve termine. Informazioni che riguardano le reti, gli impianti di accumulo, dati sul territorio, come vincoli ambientali e idrogeologici" così Giuseppina Di Foggia, a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale di Ternae presso la sede del Centro Nazionale di Controllo di Terna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev