Redditometro, Meloni: "Combattiamo la grande evasione, non vessiamo i cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 "Nessun Grande Fratello fiscale sarà introdotto dal nostro Governo. Siamo sempre stati contrari a politiche invasive come il redditometro, quando vengono applicati a persone oneste e la nostra posizione non è cambiata. Abbiamo evitato una situazione in cui non ci sarebbe stato alcun limite all'amministrazione finanziaria. Da qui la necessità di approvare un decreto ministeriale che garantisse tutele per i contribuenti. Un decreto che però ha sollevato alcune polemiche, per cui dopo aver incontrato il viceministro Leo abbiamo deciso di sospenderlo. Il nostro scopo è contrastre la grande evasione, senza però vessare con norme invasive le persone comuni" così la premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev