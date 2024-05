Bagarre su premierato in Senato, Pd, 5 Stelle e Avs sventolano la Costituzione

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 E' in corso la discussione sugli emendamenti presentati in Senato sulla riforma costituzionale del premierato. In segno di protesta i senatori Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno sventolato copie della Costituzione subito dopo l'inizio delle votazioni agli emendamenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev