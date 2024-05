Tajani "L'Italia è favorevole a riconoscere la Palestina, ma i palestinesi riconoscano Israele"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 "L'Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato Palestinese, ma lo Stato Palestinese poi deve riconoscere Israele e Israele a sua volta deve riconoscere la Palestina. Nei prossimi giorni incontreremo il presidente del Consiglio dell'Autorità Nazionale Palestinese. Occorre avviare un percorso sia con gli israeliani che con i palestinesi per giungere al reciproco riconoscimento. Inoltre noi non riconosciamo Hamas, ma l'Autorità Nazionale Palestinese" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del seminario 'Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia', tenutosi alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev