Salvini su inchieste in Liguria: "Autorità giudiziaria faccia in fretta, garantisco trasparenza"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 “Genova è risorta e si è rialzata con grande volontà dopo una tragedia come quella del Ponte Morandi. Genova e la Liguria hanno vissuto una crescita infrastrutturale fondamentale per una Regione bella, ma stretta. Da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mi impegno a garantire il massimo della trasparenza: spero che l’autorità giudiziaria faccia in fretta a dare risposte. Genova e la Liguria meritano di avere le infrastrutture sulle quali stiamo lavorando”, il commento del ministro Salvini nel corso del Question Time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev