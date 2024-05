Redditometro, Foti (FdI): "Con il Governo Meloni non ci sarà nessun Grande Fratello fiscale"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 "Come ha detto la premier Meloni, non ci sarà nessun Grande Fratello fiscale. Dopo 70 anni abbiamo approvato una riforma che diminuisce le tasse per i cittadini, migliorandone il rapporto con il fisco. Questa è la strada che sarà percorsa da Fratelli d'Italia e dal Governo Meloni" lo ha detto il deputato Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev