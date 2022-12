Monti (Ad Edison): Con ingresso in Cda Banco dell'Energia contributo concreto alle famiglie fragili

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "La povertà energetica è un fenomeno che si è allargato, ci sono oltre tre milioni di famiglie che non riescono a pagare le bollette. Noi come società energetica possiamo provare a dare il nostro contributo. Come Edison abbiamo lanciato un progetto a Reggio Calabria per pagare una parte delle bollette. Ma non solo, abbiamo anche deciso di entrare nel consiglio di amministrazione di Fondazione Banco dell'Energia, per dare un contributo continuativo e sistemico". Le parole dell'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, a margine dell'iniziativa "Insieme per contrastare la povertà energetica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev