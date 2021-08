Meloni: “Su riaperture Draghi fa gli stessi errori di Conte”

(Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2021 “Le priorità di FdI per l’emergenza Covid sono sempre le stesse. Mettere in sicurezza la riapertura. Pensare che i vaccini risolvano tutto è un errore. Serve mettere in sicurezza i mezzi pubblici, le scuole e promuovere le cure domiciliari. Il Governo Draghi rischia di fare gli stessi errori del Governo Conte” così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev