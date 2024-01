Meloni: "Referendum su riforme? Me ne vado se mi cacciano a elezioni politiche"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "La separazione delle carriere è nel nostro programma da sempre ed è un elemento importante e si pone il tema del referendum ma sarebbe utile non sovrapporre le due materie", ovvero riforma della giustizia e riforma della Costituzione. "Ha un senso che le due riforme costituzionali non si sovrappongano perchè crea confusione nei cittadini" e se la "riforma" della giustizia "arrivasse al referendum non sarebbe su Meloni, io me ne vado quando mi cacciano i cittadini perdendo le elezioni, il mio lavoro è sui provvedimenti mettere a terra quanto prevede il programma". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev