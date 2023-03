Meloni: "Più assumi, meno tasse paghi"

(Agenzia Vista) Rimini, 17 marzo 2023 "Vogliamo abbassare gradualmente l'Ires, un intervento che si rende necessario nel momento in cui entrerà in vigore la Global minimun tax, ma questo discorso non vale per tutte le società, noi vogliamo abbassarla per quelle che investono e assumono a tempo indeterminato in Italia. Quelle che fanno elevati ricavi senza creare ricchezza e occupazione in Italia, per come la vedo io, possono continuare a pagare il 24%. Il principio che io vorrei cercare di realizzare è: più assumi, meno tasse paghi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al congresso Cgil a Rimini. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev