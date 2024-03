Meloni: "Governo dalla parte degli italiani onesti. Con fisco collaborativo, più risorse allo Stato”

(Agenzia Vista) Firenze, 13 marzo 2024 "Siamo dalla parte degli italiani onesti, dalla parte di quelle persone che vogliono pagare le tasse e a volte incontrano delle difficoltà. Sono realtà che vanno distinte da coloro che non vogliono pagare. Abbiamo tentato di realizzare un approccio per il quale il fisco deve essere collaborativo con i cittadini per non far percepire lo Stato come un nemico. Se c'è chi vuole aggirare lo Stato, bisogna essere più rigidi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della firma dell'Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Toscana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev