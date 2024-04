Meloni: "Draghi? Decideranno gli elettori, ma il vero tema e cambiare l'Unione Europea"

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2024 "Io sono contento che si parli di un italiano ma questo dibattito è filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d'accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito in tal senso. Quello che mi interessa è che sia Draghi che Enrico Letta, che sono considerati due europeisti, ci dicono che l'Europa va cambiata" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con la stampa dopo la riunione del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev