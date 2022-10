Meloni cita Steve Jobs e dice ai giovani: "Siate affamati, folli e liberi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Penso di conoscere abbastanza bene l'impegno giovanile, una palestra di vita meravigliosa, difficilmente non riuscirò a provare un moto di simpatia per coloro che scenderanno in piazza contro il nostro Governo. Quindi voglio dire a questi ragazzi, ricordo una frasi di Steve Jobs, e dico siate affamati, folli e e aggiungo liberi", le parole di Giorgia Meloni alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev