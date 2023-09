Meloni: "Basta 15enni che girano con pistola carica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 "Oggi se un ragazzo di 15 anni gira armato con una pistola carica non si può arrestarlo. E io francamente penso che questo non sia più affrontabile nell'attuale situazione", ha detto la premier Giorgia Meloni, illustrando i contenuti del dl Caivano in conferenza stampa. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev