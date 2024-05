Funerali di Franco Di Mare, Vespa: "Di lui ricordo la grande umanità"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2024 "Ricordo la sua grande istintiva umanità. Ci sono persone che non ti prendono nemmeno se le frequenti per 100 anni e altre che ti prendono anche in 5 minuti. Con Franco era così. Lo sentivo vicino. Io sono abruzzese, uomo di montagna, lui era napoletano, uomo di mare. Ci siamo incontrati su tante cose in questi quasi 30 anni, visto che sono stato anche il suo direttore" lo ha detto Bruno Vespa, a margine delle esequie di Franco Di Mare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev