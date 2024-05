Biden: "Ciò che sta accadendo a Gaza non è un genocidio"

(Agenzia Vista) Washington, 20 maggio 2024 “È chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per la protezione dei civili, ma voglio essere chiaro: contrariamente alle accuse rivolte a Israele dalla Corte Internazionale di Giustizia, ciò che sta accadendo non è un genocidio. Lo rigettiamo”, il commento del presidente degli Stati Uniti Biden in occasione dell’evento per celebrare il mese del patrimonio ebraico americano, alla Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev