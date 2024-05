Tajani: "La leva obbligatoria? Costerebbe troppo, meglio il servizio civile"

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2024 "Non credo che si possa reintrodurre la leva obbligatoria. Costerebbe troppo. Noi abbiamo già delle forze armate professionali. Avere dei militari non professionisti significa non poterli utilizzare se necessario. Non è che uno è soldato solo perché ha una divisa. Come uno non diventa giornalista solo perché ha un computer davanti. Penso che con il nostro sistema sarebbe troppo costoso. Un conto è avere una riserva in caso di emergenza o il servizio civile, un conto è la leva obbligatoria" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'incontro con gli studenti in vista delle elezioni europee, presso Spazio Europa, sede italiana del Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev