Funerale di Franco Di Mare, Mirabella: "Lo piango come amico e collega"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2024 "Fu il mio direttore per un paio d'anni a Elisir. Lui decise di far tornare Elisir in Rai. Devo a lui se ho conosciuto professionalmente la mia collega Benedetta Rinaldi, che ha lavorato con lui per tanti anni. Lo piango come un grande amico, un amico valoroso, simpatico, spiritoso, intelligente e soprattutto molto italiano" lo ha detto Michele Mirabella, a margine delle esequie di Franco Di Mare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev