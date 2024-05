Funerale di Franco Di Mare, Giuseppe Fiorello: "Lo ricordo con amicizia"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2024 "Lo ricordo con amicizia. Ci frequentavamo poco, ma ci sentivamo abbastanza. Ad esempio quando pensava di invitarmi in uno dei suoi programmi. E poi c'è stato il grandissimo e bellissimo rapporto che si è instaurato quando abbiamo lavorato insieme alla fiction ispirata in parte alle sua storia e al suo mestiere di giornalista di guerra. Un percorso creativo e simpatico. Mi diceva sempre scherzando 'non mi far morire, eh!'. Quindi di lui ho un bel ricordo. Grazie, Franco ti voglio bene" lo ha detto Giuseppe Fiorello, a margine delle esequie di Franco Di Mare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev