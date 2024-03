Mattarella: "Italia e Ue ripudiano guerra come strumento offesa libertà"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 "Un cammino straordinario di pace e di solidarietà quello compiuto dall'Italia in Europa, abbracciando i valori dell'unità del nostro popolo, della democrazia, dell'uguaglianza, della giustizia sociale. Valori che gli italiani vollero consacrati con la scelta della Repubblica e la Costituzione.Con - tra le altre - una affermazione solenne: il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Cassino alla cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario della distruzione della città. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev