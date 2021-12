Manovra, Lollobrigida (FdI): "È monocameralismo di fatto, intervenga il garante Costituzione"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2021 "Un documento che non è stato discusso e non lo dice l'opposizione ma la commissione Finanze, che ha rifiutato di dare il suo parere sulla legge perchè è impossibile esaminare in poche ore un testo che dà 30mld di euro. La sinistra, nel 2018, con una tempistica molto più ampia, decise di rivolgersi alla Corte costituzionale e allora la Cartabia specificò che era sbagliato agire in questo modo". Così Francesco Lollobrigida al flashmob organizzato da Fratelli d'Italia davanti alla Camera dei deputati per annunciare che i parlamentari di Giorgia Meloni si rivolgeranno al capo dello Stato. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev