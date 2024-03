Manifestazione Libera contro le mafie, Gualtieri: "La mafia c'è e va combattuta"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Una bellissima giornata di democrazia, di sostengo, di ricordo e di impegno. Ricordiamo le vittime di mafia e abbracciamo i loro parenti. Ma ci vuole anche la consapevolezza che la mafia c'è, anche se magari cambia forma e pelle, ma è presente a Roma, in Italia e in Europa. Va contrastata in tutti i modi: magistratura, ma anche cultura, società, scuola. Occorre sostenere soprattutto le scuole dei quartieri degradati spesso sotto attacco dei clan" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della manifestazione organizzata da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria delle vittime della mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev