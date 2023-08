Lollobrigida: "In Italia spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi"

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2023 “Io lo dico spesso, gli Stati Uniti sono un grande popolo, ci hanno liberato, ci hanno difeso e lo fanno ancora. Ma sul mangiare non ci possono insegnare niente. Noi abbiamo un’educazione alimentare interclassista, da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l’acquisto a basso costo comprano qualità”, le parole del Ministro del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione di un incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev