Landini: “Non affrontare il tema dell’evasione fiscale è uno schiaffo in faccia alle persone oneste”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Non affrontare il tema dell’evasione fiscale è uno schiaffo in faccia alle persone oneste e serie che in questi anni hanno tenuto in piedi questo paese, perché voglio ricordare che quando l’85% dell’Irpef è pagata da lavoratori dipendenti e pensionati vuol dire che queste persone pagano i servizi anche a chi non paga” Così il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini uscendo dalla sede del Movimento Cinque Stelle a via di Campo Marzio dopo l’incontro con Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev