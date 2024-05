Mattarella: "La Costituzione riguarda tutti, bene il confronto"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 9 maggio 2024 “È di grande evidenza l’importanza di un confronto aperto sulle modalità di partecipazione alla vita pubblica da svolgere attraverso un costante percorso di identificazione con la nostra Costituzione: questa ponendo al centro la persona umana e i suoi diritti, tutela tutti e ciascuno. La Costituzione, ieri come oggi, riguarda tutti da vicino”, ha spiegato il Presidente della Repubblica Mattarella in collegamento per l’apertura della Milano Civil Week 2024. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev