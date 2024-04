Inter Campione d'Italia, i festeggiamenti al Duomo di Milano tra cori contro il Milan e striscioni

(Agenzia Vista) Milano, 22 aprile 2024 Con la vittoria nel Derby contro il Milan, l’Inter si è laureata Campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia, conquistando lo Scudetto e l’iconica “seconda stella”, proprio nel giorno della partita contro i “cugini” rossoneri. Festa grande in Duomo, dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il “Tricolore” tra canti, balli, cori contro il Milan e striscioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev