Inaugurato nuovo molo A all'Aeroporto di Fiumicino, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2023 È stato inaugurato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il nuovo molo A destinato ai voli Schengen e domestici. La nuova Area di Imbarco, di circa 37.000 mq, potrà ospitare presso lo scalo ulteriori 6 milioni di passeggeri l’anno in partenza, grazie ai 23 nuovi gate, di cui 13 dotati di pontili per l’imbarco. "Oggi celebriamo la conclusione di un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l'apertura del molo A dello scorso anno. Una tappa importante del grande programma di investimenti di Adr da 10 miliardi di euro al 2046 - di cui 2,5 già realizzati - che ha portato Fiumicino nell'èlite globale come qualità del servizio, sostenendo la connettività internazionale dell'Italia e alimentando l'indotto socio-economico: è la testimonianza di un'azienda che mantiene le promesse e supera le aspettative". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. "La nuova area d'imbarco è un potenziamento importante della nostra capacità di accoglienza dei passeggeri, si completerà tutto nel 2024, in tempo per il Giubileo. Completeremo tutto il terminal 1 e anche le ultime opere sul Terminal 3. Avremo per l'anno prossimo la capacità di accoglienza di oltre 55 milioni di passeggeri l'anno. Quindi saremo pienamente in grado di accogliere tutti coloro che verranno per il Giubileo del 2025". Così il presidente Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev