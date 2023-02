Il curatore Delogu presenta il Premio Driving Energy 2023: “Mi aspetto molto dalla seconda edizione”

(Agenzia Vista) Roma 15 febbraio 2023 “Mi aspetto tantissimo dalla seconda edizione del premio. Abbiamo rischiato molto perché non avevamo fotografie, non sapevamo comunicare è stato un bel rischio. Qui andiamo molto più tranquilli, partiamo dal successo della prima edizione. Il punto nodale è l’elogio dell’equilibrio che è fantastico e mette in collegamento molto forte quella che è la missione dell’azienda Terna, un sano rapporto tra pubblico e privato. Credo che ci sarà molta ”. Così il fotografo e curatore del Premio Marco Delogu a margine della Conferenza stampa di lancio del Premio Driving Energy 2023: Fotografia Contemporanea presso l’Auditorium Parco della musica di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev