Green pass Salvini: "Grazie a italiani per rispetto e pazienza dimostrati"

(Agenzia Vista) Milano, 04 dicembre 2021 Sul super Green pass "giudicheranno i fatti. Intanto ringrazio gli italiani per il comportamento che stanno dimostrando, per il rispetto e la pazienza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione di 'Artigiano in Fierà alla Fiera di Rho. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev