Giorno Ricordo, Meloni a Basovizza: "Qui a chiedere perdono per colpevole silenzio"

(Agenzia Vista) Trieste, 10 febbraio 2024 "Siamo qui oggi per ricordare degli innocenti trucidati e per chiedere ancora una volta perdono per il silenzio colpevole che per decenni ha avvolto questa storia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Monumento nazionale di Basovizza per il Giorno del Ricordo. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev