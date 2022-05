Futuro Ue, Gentiloni: "Riforme necessarie non diventino un alibi"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 maggio 2022 Parlare di una possibile futura convenzione e di cambiare i Trattati Ue è necessario, ma non dovrebbe diventare un alibi per evitare di fare scelte" perchè "è vero che l'unanimità è un peso importante e che la nostra architettura andrebbe rafforzata verso una maggiore integrazione", ma "se c'è la volontà politica, non lasciamo tutto ai governi nazionali e prendiamo iniziative come istituzioni europee, possiamo raggiungere enormi risultati". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento al Brussels Economic Forum. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev