Fontana inaugura mostra presepi alla Camera: "800 anni di storia, tradizione e identità"

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 "In occasione degli 800 anni dal primo presepe" quello di Greccio, voluto da San Francesco "ci è venuta l'idea di valorizzare questa tradizione tutta italiana, sono 800 anni di storia, ci sono imperi che non sono durati così tanto, mentre il presepe è ancora qui". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo all'inaugurazione dei tre presepi di Greccio, Verona e Napoli, allestiti nella Galleria dei Presidenti della Camera dei deputati. "A Roma -ha ricordato- a Santa Maria Maggiore c'è proprio la mangiatoia, la reliquia vera e propria". Quella del presepe "è una rappresentazione di pace e bontà, che rappresenta il sentimento di tutti gli italiani. Il presepe è parte dei nostri valori e dei nostri sentimenti, facciamo un qualcosa di buono per la nostra tradizione e identità", ha aggiunto la terza carica dello Stato, con riferimento all'iniziativa voluta dalla presidenza di Montecitorio. "Abbiamo voluto unire Verona, Napoli e Greccio", ha detto infine con riferimento alle tre opere allestite nel salone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev