Fico: "Risorse Pnrr da utilizzare in modo tempestivo per Sanità"

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2021 "Le risorse del Pnrr devono essere utilizzate in modo tempestivo ed effettivo, il Ssn è un pilastro fondamentale ed essenziale per la tutela del diritto alla salute, garantire misure e risorse adeguate è il modo più significativo per rendere il giusto tributo agli operatori sanitari in prima linea ancora oggi nella lotta alla pandemia". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un videomessaggio inviato in occasione del congresso della Fnopi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev