Energia, Rosato (Iv): "Regolamentare politica energetica per evitare rincari"

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2021 "Importante regolamentare la politica energetica per evitare aggravi su famiglie e imprese. Questione attuale se guardiamo agli imminenti aumenti in bolletta, per cui il governo ha approvato in Cdm il decreto al fine di scongiurare effetto rincari su famiglie più fragili e piccole e medie imprese provate da crisi. Già con l'attribuzione dei bonus sociali vi è stato un concreto aiuto alle famiglie più in difficoltà sulle bollette di luce, gas ed acqua. Questo risultato è derivato da una innovazione legislativa e da una proficua collaborazione con l'Inps". Così il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato nel discorso di introduzione alla relazione annuale dell'autorità di regolazione per energia e ambiente. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev