Energia, Di Maio: "Putin sta ricattando l'Europa, sta provocando aumento prezzi del gas"

(Agenzia Vista) Napoli, 06 settembre 2022 "E' chiaro che Putin in questo momento sta provocando l'aumento del gas in tutta Europa e sta ricattando l'Europa. Per questo l'Italia deve intervenire. Impegno civico ha proposto un decreto taglia bollette per imprese e famiglie che rischiano povertà energetica, ma dobbiamo reagire come Europa e stabile il tetto al prezzo del gas", le parole di Luigi Di Maio a margine della presentazione del rapporto istat-Ice a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev