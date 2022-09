Draghi in fila per votare, un cittadino lo ringrazia: "Ci ha resi orgogliosi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2022 "Presidente grazie per quello che ha fatto, soprattutto per i giovani, ci ha resi orgogliosi", le parole di un cittadino a Mario Draghi, in fila per votare a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev