Dossieraggio, Nordio: "Parole Cantone severe, necessaria riflessione su diritti alla riservatezza"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 8 marzo 2024 A margine della firma dell’accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia per l’assegnazione di alloggi di proprietà dell’Aler al personale dell’Amministrazione giudiziaria, il ministro Nordio ha parlato del caso dossieraggio: “Quanto sta emergendo in DNA è oggetto di indagine giudiziaria: ovviamente il ministero della Giustizia è estremamente attento rispetto a quanto viene riferito in questi giorni, soprattutto in audizione. Le parole di Cantone sono state estremamente forti e dopo queste valutazioni, estremamente severe, credo che sia necessario fare una riflessione molto profonda su quelle che sono le violazioni ai diritti individuali alla riservatezza”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev