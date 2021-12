De Luca: “Vietato consumo di cibo e alcol nelle aree pubbliche durante le Feste"

(Agenzia Vista) Napoli, 17 dicembre 2021 Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza per evitare assembramenti all’aperto durante il periodo natalizio: “A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022 per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche. E’ il minimo, non mi sembra la ghigliottina”./ Fonte Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev