Covid, Ghebreyesus (Oms): "Tendenze preoccupanti per inverno in emisfero Nord"

(Agenzia Vista) Ginevra, 08 settembre 2023 "Continuiamo a vedere trend preoccupanti per Covid in vista della stagione invernale nell'emisfero settentrionale". Così il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la conferenza stampa a Ginevra sulle varie emergenze sanitarie. Fonte video: WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev