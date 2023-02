Cospito, Conte: “Insieme al Pd per dimissioni di Delmastro e Donzelli”

(Agenzia Vista) Milano 7 febbraio 2023 “Delmastro-Donzelli? Il M5s è stato il primo a richiedere le dimissioni, c’è anche il Pd e le altre forze di opposizione che sono incerte sul da farsi. Io credo siano inevitabili, perché non è un attacco politico coltivando polemiche sterili”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev