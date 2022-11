Conte: In piazza 100mila persone per chiedere negoziati di pace, no a invio a oltranza di armi

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 "Sabato 5 novembre si è svolta a Roma un'imponente manifestazione, esponente della maggioranza del Paese che da nove mesi si è convinta che per scongiurare l'escalation militare si debba porre fine al conflitto e che intravede come svolta un negoziato di pace. Il Movimento 5 Stelle vuole portare in Aula questo messaggio, 100mila voci chiedono al Governo di farsi promotori di un negoziato perchè tacciano le armi", le parole di Conte alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev