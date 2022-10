Capone (Ugl): "Modifiche Rdc e Quota 41 siano primi impegni"

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2022 Come Ugl, chiediamo che si attivi un dialogo sociale con tutte le parti sociali credo sia necessario intervenire con modifiche del reddito di cittadinanza, trasformandolo in politiche attive del lavoro. Inoltre chiediamo che venga superata la legge Fornero, quindi siamo per Quota 41 che potrebbe essere la soluzione. Questi due temi, insieme all'attenzione al caro bollette e all'aumento dei costi delle materie prime, credo saranno i due primi impegni del prossimo governo che speriamo sia guidato da Giorgia Meloni". L'ha detto Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl a margine della convention 'Italian conservatorism' organizzata da Fondazione Tatarella, Nazione futura e la rivista The european conservative a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev