Calenda: “Dopo elezioni partirà con Renzi processo costruttivo forza politica”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 18 agosto 2022 “Mi sento di ringraziare Renzi, dopo le elezioni partirà processo costruttivo di una forza politica che ad un certo punto supererà me e lui. Stiamo costruendo una classe dirigente che ha tutte le caratteristiche per farlo. Io e Renzi abbiamo lavorato insieme e non c’è stato un giorno in cui non abbiamo litigato”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di Azione e Italia Viva avvenuta nella Sala Nassirya al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev