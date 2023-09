Calderone: Parlare di natalità significa anche investimenti per servizi che supportino genitorialità

EMBED





(Agenzia Vista) Cernobbio, 03 settembre 2023 "Parlare di misure per la natalità vuol dire anche avere chiaro in mente che dobbiamo fare degli investimenti importanti in termini anche di servizi e di supporti a favore della genitorialità e anche a favore, ovviamente, dell'ingresso di tante donne nel mondo del lavoro", le parole del ministro Calderone al Forum Ambrosetti. / Immagini Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev