Blitz Caivano, sequestrate 10 autovetture, oltre 40 mila euro in contanti, droga e armi

(Agenzia Vista) Napoli, 05 settembre 2023 Il blitz delle forze dell'ordine nel Parco Verde di Caivano ha permesso di rendere non più operativa una piazza di spaccio realizzata in un appartamento. Una location probabilmente abbandonata in tutta fretta e scoperta dai carabinieri. Le tracce lasciate dai gestori del luogo in cui si confezionavano dosi che venivano subito dopo smerciate dai pusher sono tante, dai bilancini trovati e sequestrati, alle discrete condizioni dell'abitazione, che sulla carta era abbandonata. Ma soprattutto ci sono soldi e armi. Fonte video: Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev